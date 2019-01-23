Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 24 Ocak| Gelinim Mutfakta Puan Durumu?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 24 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (24 Ocak Perşembe gelinler, ‘ … ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Yağnur, Ezgi, Gülcan, Sina Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 24 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Nilgün Kaynana:

Yağnur Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin – puan

Gülcan Gelin – puan

Sina Gelin – puan



Besime Kaynana:

Gülcan Gelin - puan (kendi gelini)

Yağnur Gelin - puan

Ezgi Gelin - puan

Sina Gelin – puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin - puan (kendi gelini)

Sina Gelin - puan

Yağnur Gelin - puan

Gülcan Gelin-puan

Songül Kaynana:

Sina Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - puan

Yağnur Gelin - puan

Gülcan Gelin puan



Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini puanla oldu. Günün en düşük puanını ise .. puanla ...aldı.



GELİNİM MUTFAKTA'DA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gülcan ve Ezgi 14 puanla günün birincisi oldular. çeyrek altının sahibi ise kura çekimi yapılarak belirlendi. Kura da çıkan isim Ezgi oldu.



GELİNİM MUTFAKTA 224. BÖLÜM FRAGMAN

Gelinim Mutfakta 24 Ocak Perşembe günü yayınlanacak olan 224. Bölümün fragmanı yayında! Reyhan Hanım ve Nilgün Hanım, program 10 yıl da yayınlansa Gülcan'ın altın alamayacağını bir skeçle anlattılar! Sina ve Gülcan arasında önceki bölümde yaşananların gerginliği devam etti! Songül Hanım, Besime Hanımın anlattığı bir şey üzerine onu zenginliğiyle hava atmakla suçluyor!

GELİNİM MUTFAKTA BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 23 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan 223. Bölümün fragmanı yayında! Gülcan'ın mutfakta patronluğu ilan ediliyor! Yarışmaya katıldığı günden itibaren tartışma konusu olan Gülcan üzerinden yine polemik çıktı. Başarılı olduğunu her fırsatta dile getiren Gülcan'a diğer gelinler tarafından iğneleyici bir karşılık geliyor. Yağnur'un tavsiyeleri Gülcan tarafından yine reddediliyor. Kayınvalidelerden Songül Hanım ve Reyhan Hanım, Gülcan'a karşı tavır alıyor ve iş hayatı konusunda birbirlerine meydan okuyorlar.