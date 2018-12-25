Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 25 Aralık| Çeyrek altını kim aldı? Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? İşte 25 Aralık Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

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