Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 25 Aralık| Çeyrek altını kim aldı?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? İşte 25 Aralık Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 25 Salı günün birincisi kim oldu?
ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün (25 Aralık Salı) gelinler, ‘Kolay Su Böreği' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Yağnur, Cansu, Rümeysa, Elif Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 24 Aralık Pazartesi günün birincisi kim oldu?
İşte kayınvalidelerin puanları:
Nilgün Kaynana:
Yağnur Gelin - … puan (kendi gelini)
Cansu Gelin – … puan
Rümeysa Gelin – … puan
Elif Gelin – … puan
Nezahat Kaynana:
Rümeysa Gelin - … puan (kendi gelini)
Yağnur Gelin – … puan
Cansu Gelin - … puan
Elif Gelin – … puan
Sevgül Kaynana:
Cansu Gelin - … puan (kendi gelini)
Elif Gelin - … puan
Yağnur Gelin - … puan
Rümeysa Gelin- … puan
Ziyafet Kaynana:
Elif Gelin – … puan (kendi gelini)
Cansu Gelin - … puan
Yağnur Gelin - … puan
Rümeysa Gelin - … puan
Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini … puanla … oldu. Günün en düşük puanını ise … puanla … aldı.
GELİNİM MUTFAKTA 202. (YENİ BÖLÜM) BÖLÜMDE NELER OLACAK?
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