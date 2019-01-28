Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 28 Ocak| Gelinim Mutfakta Puan Durumu?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 28 Ocak Pazartesi günün birincisi kim oldu?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?



Gelinim Mutfakta’da bugün (28 Ocak Pazartesi gelinler, ‘ … ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan .., Ezgi, Gülcan, Sina Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 28 Ocak Pazartesi günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

... Kaynana:

...Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin – puan

Gülcan Gelin – puan

Sina Gelin – puan

Nezahat Kaynana:

Gülcan Gelin - puan (kendi gelini)

Yağnur Gelin - puan

Ezgi Gelin - puan

Sina Gelin – puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin - puan (kendi gelini)

Sina Gelin - puan

Yağnur Gelin - puan

Gülcan Gelin-puan

Songül Kaynana:

Sina Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - puan

Yağnur Gelin - puan

Gülcan Gelin puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..puanla ..oldu. Günün en düşük puanını ise ...puanla ...aldı.

226. BÖLÜM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da bugün neler olacak? işte gün birincisi

Gelinim Mutfakta 28 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan 226. Bölümün fragmanı yayında! Yarışmaya yeni katılan gelin söyledikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor! Besime Hanımın, gelininin hafta birinciliğini kutlamak için verdiği bileklik eleştirilere neden oluyor! Reyhan Hanımın, elenen Yağnur ile ilgili üzüntüsü Ezgi'yi rahatsız ediyor. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 225. Bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu! Vedan eden gelen kaynana ise Yağnur gelin ve Gülcan kaynana oldu.