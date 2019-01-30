Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 31 Ocak| Gelinim Mutfakta Puan Durumu?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 31 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (31 Ocak Perşembe gelinler, ‘ Nardan Aşı' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Gözde Ezgi, Gülcan, Sina Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 31 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Sevinç Kaynana:

Gözde Gelin - 1 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin – 4 puan

Gülcan Gelin – 3 puan

Sina Gelin – 5 puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin - 1 puan (kendi gelini)

Gözde Gelin - 5 puan

Ezgi Gelin - 3 puan

Sina Gelin – 2 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin - 3 puan (kendi gelini)

Sina Gelin - 1 puan

Gözde Gelin - 5 puan

Gülcan Gelin- 4 puan

Songül Kaynana:

Sina Gelin - 5 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - 1 puan

Gözde Gelin - 4 puan

Gülcan Gelin - 3 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 15 puanla Gözde oldu. Günün en düşük puanını ise 7 puanla Sina aldı

229. BÖLÜM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da bugün neler olacak? işte gün birincisi

Gelinim Mutfakta 31 Ocak Perşembe günü yayınlanacak olan 229. Bölümün fragmanı yayında! Gelinlerin, kayınvalidelere karşı göbek atıp şarkı söylediği eğlenceli anlar programa damga vuruyor! Gelinlerin izleme odasında oturan kayınvalidelere karşı, göbek atıp oynaması sonunda Reyhan Hanım elinde süpürgeyle soluğu gelinlerin yanında alıyor. Reyhan Hanım gelinleri kovalayınca stüdyoda eğlenceli anlar yaşanıyor. Gülcan ise Sina ve Ezgi'nin oyun peşinde olduğunu söylüyince ortalık yine karışıyor. Ezgi puan konusunda Gülcan'a karşı hırs yaptığını açık açık söylüyor.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 31 Ocak Perşembe günü yayınlanacak olan 229. Bölümün fragmanı yayında! Gelinlerin, kayınvalidelere karşı göbek atıp şarkı söylediği eğlenceli anlar programa damga vuruyor! Gelinlerin izleme odasında oturan kayınvalidelere karşı, göbek atıp oynaması sonunda Reyhan Hanım elinde süpürgeyle soluğu gelinlerin yanında alıyor. Reyhan Hanım gelinleri kovalayınca stüdyoda eğlenceli anlar yaşanıyor. Gülcan ise Sina ve Ezgi'nin oyun peşinde olduğunu söylüyince ortalık yine karışıyor. Ezgi puan konusunda Gülcan'a karşı hırs yaptığını açık açık söylüyor.



GELİNİM MUTFAKTA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 225. Bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu! Vedan eden gelen kaynana ise Yağnur gelin ve Gülcan kaynana oldu.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE



KANAL D HD

Kanal D, 1 Ekim 2006'da DHDTV adıyla yüksek çözünürlüklü yayınına başlamıştır. Türkiye'nin ilk ulusal yüksek çözünürlüklü televizyon kanalıdır. Kısa bir süre yayınlarını durdurduktan sonra, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren D-Smart platformunda Kanal D HD adıyla tekrar yayına başlamıştır.

Kanal D HD, 18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece D-Smart'ta 22. kanal'da yayın yapmaktaydı. Fakat 18 Eylül 2014'te D-Smart'taki yayınını devam ettirerek Digiturk'te 324. kanal, Filbox'ta 21. kanala ve de Türksat 4A'da 12245 H 27500 5/6 frekansına şifresiz ve ücretsiz olarak eklenmişti. Fakat 1 Ekim 2014'te Türksat 4A uydusundaki şifresiz ve ücretsiz yayını ile Filbox'taki yayınını sonlandırmıştır. Kanal D HD, sadece D-Smart'ta 22. kanal'dan ve de Digiturk'te 324. kanaldan izlenebilmekteydi. 6 Kasım 2015 tarihinde Türksat 4A'da şifresiz ve ücretsiz olmuştur. Kanal D HD şu anda D-Smart 22. kanal, Digiturk 24. kanal, Teledünya 25. kanal, Türksat TKGS 3. kanal, Türksat 4A 12245 H 27500 5/6 frekansından, Filbox 21. kanal ve Tivibu 26. kanaldan yayın yapmaktadır. 28 Eylül 2015'te HD yazısını kaldırılmıştır.