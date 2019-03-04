Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 4 Mart| Çeyrek altını kim aldı?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? 4 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 4 Mart Pazartesi günün birincisi kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün ( 4 Mart Pazartesi gelinler, ‘ … ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Nergis, Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 4 Mart Pazartesi günün birincisi kim oldu?
İşte kayınvalidelerin puanları:
Gülderen Kaynana:
Güneş Gelin - puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin -
Gülcan Gelin -
Nergis Gelin -
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin - puan (kendi gelini)
Güneş Gelin - puan
Gülcan Gelin - puan
Nergis Gelin - puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin - puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin - puan
Nergis Gelin - puan
Güneş Gelin - puan
Filiz Kaynana:
Nergis Gelin - puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin - puan
Gülcan Gelin - puan
Güneş Gelin - puan
Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ... oldu. Günün en düşük puanını ise ...... aldı.
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