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Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 4 Mart| Çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? 4 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da  4 Mart Pazartesi günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün ( 4 Mart Pazartesi  gelinler, ‘ … ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Nergis, Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte  4 Mart Pazartesi  günün birincisi kim oldu?

 

İşte kayınvalidelerin puanları:

Gülderen Kaynana:

Güneş Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - 

Gülcan Gelin -

Nergis Gelin - 

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin -   puan (kendi gelini)

Güneş Gelin -  puan

Gülcan Gelin -  puan

Nergis Gelin -   puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - puan

Nergis Gelin - puan

Güneş Gelin -  puan

Filiz Kaynana:

Nergis Gelin -  puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin -   puan

Gülcan Gelin -  puan

Güneş Gelin -   puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ... oldu. Günün en düşük puanını ise ...... aldı.

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMAN

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