İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? Ocak | Çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? Ocak | Çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? İşte 1 Ocak Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? Ocak | Çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 1 Ocak Salı günün birincisi kim oldu?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (1 Aralık Salı) gelinler, ‘ ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Yağnur, Cansu, Rümeysa, Elif Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 1 Aralık Salı günün birincisi kim oldu?


Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.