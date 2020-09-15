Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? 15 Eylül | Çeyrek altını kim aldı?

Yeni sezonda yeniden Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Gelinim Mutfakta bugün başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da haftanın ilk gününde günün birincisi kim oldu? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 15 EYLÜL SALI

Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar ile haftanın ilk gününde el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarıştı. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 15 EYLÜL SALI GÜNÜN BİRİNCİSİ

YASEMİN HANIM

Ayşe:

İlayda:

Zeynep:

Miray:

GÜLCAN HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

ZÜLEYHA HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

AYŞE HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON YARIŞMACILARI

Gelinim Mutfakta yeni sezona bugün yayınlanan birinci bölümü ile merhaba dedi. Sunuculuğunu Onur Büyük Topçu'nun üstlendiği Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden başarılı gelinler ve kayınvalideler ile muhteşem lezzetleri televizyon ekranlarında yaparak çeyrek altınları almak için yarışacak. Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim?

MİRAY AKAN VE ZÜLEYHA AKAN KİMDİR?

Miray Akan evli ve bir çocuk sahibidir. Yemek yapmayı çok seven ve elinin lezzetine güvenen genç gelin, ocağının altını birinciliklere ulaşmak için açacak. Instagram hesabı @mirayy.akan

ZEYNEP GÖKÇE VE YASEMİN GÖKÇE KİMDİR?

Zeynep Gökçe, Trabzonlu 32 yaşında. Hırslı ve rekabeti seviyor.

Yasemin Gökçe aslen Adanalı. 62 yaşında. Ev hanımı. 1 oğlu ve 2 kızı var. Pendik'te yaşıyor.

AYŞE ÖNAL VE AYŞE ÇAKIR KİMDİR?

Ayşe Önal Ev hanımı. 36 yaşında. 18 yıllık evli. 3 çocuk sahibi.

İLAYDA DOĞAN VE GÜLCAN TİRYAKİOĞLU KİMDİR?

Gülcan Tiryakioğlu emekli muhasebeci. 45 yaşında. Yarışmada adını ilk sıraya yazdırmak ve gelininin koluna altın bilezikleri takmak istiyor. Yeni sezonun en iddialı kayınvalidelerinin başında geliyor.

İlayda Doğan, 26 yaşında iç mimar takı tasarımcısı