Gelinim Mutfakta'da kim elendi?|Bilezikleri kim aldı?|21 Aralık Cuma

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta programının 200. Bölüme özel konuğu Gülben Ergen oldu. Peki Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 21 Aralık Cuma günün birincisi kim oldu?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (21 Aralık Cuma) gelinler, ‘Kedi Dili Pastası’ tatlısını pişirecek. Kıyasıya yarışan Emel, Cansu, Rümeysa, Elif Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 21 Aralık Cuma günün birincisi kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta’da kim elendi?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Nilgün Kaynana:

Yağnur Gelin - … puan (kendi gelini)

Cansu Gelin - … puan

Rümeysa Gelin - … puan

Elif Gelin - … puan

Nezahat Kaynana:

Rümeysa Gelin - … puan (kendi gelini)

Yağnur Gelin – … puan

Cansu Gelin - … puan

Elif Gelin – … puan

Sevgül Kaynana:

Cansu Gelin - … puan (kendi gelini)

Elif Gelin - … puan

Yağnur Gelin - … puan

Rümeysa Gelin- … puan

Ziyafet Kaynana:

Elif Gelin – … puan (kendi gelini)

Cansu Gelin - … puan

Yağnur Gelin - … puan

Rümeysa Gelin - … puan

GÜNÜN KAZANAN GELİNİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini … oldu.Günün en düşük puanını ise … puan ile … aldı.

HAFTANIN KAZANAN GELİNİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alan … haftanın birincisi olup 5 bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan … yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA 200. (YENİ BÖLÜM) BÖLÜMDE NELER OLACAK?