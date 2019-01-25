Gelinim Mutfakta'da kim elendi?|Bilezikleri kim aldı?|25Ocak Cuma

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 25 Ocak Cuma günün birincisi kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta’da kim elendi?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (25 Ocak Cuma gelinler, ‘ … ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Yağnur, Ezgi, Gülcan, Sina Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 18 Ocak Cuma günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Nilgün Kaynana:

Yağnur Gelin - ..puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - ..puan

Simge Gelin - ..puan

Sina Gelin - ..puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin -..puan (kendi gelini)

Yağnur Gelin - puan

Ezgi Gelin - ..puan

Sina Gelin – 1 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin -...puan (kendi gelini)

Sina Gelin - ..puan

Yağnur Gelin - ..puan

Simge Gelin- ..puan

Songül Kaynana:

Sina Gelin - ..puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - ..puan

Yağnur Gelin - ..puan

Simge Gelin ..puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..puanla ..oldu. Günün en düşük puanını ise ..puanla ..aldı.

GÜNÜN KAZANAN GELİNİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini Gelin oldu.Günün en düşük puanını ise ve aldı.

HAFTANIN KAZANAN GELİNİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alan Gelin haftanın birincisi olup 5 bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mufakta'da bu hafta puanla elenen isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMAN