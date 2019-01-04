Gelinim Mutfakta'da kim elendi?|Bilezikleri kim aldı?|4 Ocak Cuma
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? İşte 4 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Kim elendi?
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Peki Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 4 Ocak Cuma günün birincisi kim oldu?
ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün (4 Ocak Cuma ) gelinler, ‘Kedi Dili Pastası’ tatlısını pişirecek. Kıyasıya yarışan Emel, Ezgi , Rümeysa, Elif Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 4 Ocak Cuma günün birincisi kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta’da kim elendi?
İşte kayınvalidelerin puanları:
Nilgün Kaynana:
Yağnur Gelin - puan (kendi gelini)
Cansu Gelin - puan
Rümeysa Gelin - puan
Elif Gelin - puan
Nezahat Kaynana:
Rümeysa Gelin - puan (kendi gelini)
Yağnur Gelin – puan
Cansu Gelin - puan
Elif Gelin – puan
Sevgül Kaynana:
Cansu Gelin - puan (kendi gelini)
Elif Gelin - puan
Yağnur Gelin - puan
Rümeysa Gelin-puan
Ziyafet Kaynana:
Elif Gelin – puan (kendi gelini)
Cansu Gelin - puan
Yağnur Gelin - puan
Rümeysa Gelin - puan
GÜNÜN KAZANAN GELİNİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini Yağnur Gelin oldu.Günün en düşük puanını ise ... puan ile ...ve ...aldı.
HAFTANIN KAZANAN GELİNİ KİM OLDU?
Haftanın en yüksek puanını alan ..Gelin haftanın birincisi olup 5 bileziğin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mufakta'da bu hafta . bölüm dolayısıyla kimse elenmedi.
GELİNİM MUTFAKTA 210. (YENİ BÖLÜM) BÖLÜMDE NELER OLACAK?
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