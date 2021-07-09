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Gelinim Mutfakta'yı Demet Akalın mı sunacak? Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan'dan sonra kim sunacak?

Kanal D'nin sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta geçtiğimiz haftalarda sezon finaline girmişti. Programın sunucusu değişti. Yeni sezonda programı bomba bir isim sunacak. Peki Gelinim Mutfakta'yı Demet Akalın mı sunacak? Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan'dan sonra kim sunacak? İşte detaylar.

Gelinim Mutfakta'yı Demet Akalın mı sunacak? Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan'dan sonra kim sunacak?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'yı ilk olarak Fatih Ürek sunmuştu. Fatih Ürek'in ardından Onur Büyüktopçu, son olarak d Seda Sayan sunmuştu. 2 Temmuz'da sezon finaline giren yarışma programı yine sunucu değişikliğine gitti. Bu kez gelecek sunucu herkesi şoke edecek. İmzalar atıldı. Peki Gelinim Mutfakta'yı Demet Akalın mı sunacak? Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan'dan sonra kim sunacak? 

GELİNİM MUTFAKTA'YI DEMEK AKALIN MI SUNACAK?

Star TV'de ekranlara gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının final yapmasının ardından kanal Akalın Gelinim Mutfakta'ya sunucu olarak gelecek. Demet Akalın, Gelinim Mutfakta Programı için Karga Yapım'la imzayı attı.

Ünlü popçu anlaşma imzaladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelinim Mutfakta'yı Demet Akalın mı sunacak? Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan'dan sonra kim sunacak?

GELİNİM MUTFAKTA'YI SEDA SAYAN'DAN SONRA KİM SUNACAK?

Seda Sayan Star TV ile anlaşma sağlarken, Demet Akalın da Gelinim Mutfakta Programının sunuculuğunu üstlenecek. 

Gelinim Mutfakta'yı Demet Akalın mı sunacak? Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan'dan sonra kim sunacak?

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen program Gelinim Mutfakta 2 Temmuz'da sezon finali yapmıştı. Programın Ağustos ayında yeni sezona başlaması bekleniyor. 

Gelinim Mutfakta'yı Demet Akalın mı sunacak? Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan'dan sonra kim sunacak?

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