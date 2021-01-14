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  3. Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar! Sosyal medya yıkıldı

Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye'de çekilen görüntülerde gelinin bakire olduğunu kanıtlamak için gerdekten kalma kanlı çarşafı bayrak gibi sallayarak göbek atan kişiler sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Bazı kullanıcılar olayı skandal olarak nitelendirirken bazıları ise 'gelenek' olduğunu savundu.

Türkiye'de şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Hangi ilde çekildiği bilinmeyen videoda insanlar meydanda dans ederken, birileri de gerdek gecesi kullanılan ve kanlanan çarşafı bayrak gibi sallayarak misafirlere göstermesi sosyal medyanın gündemine oturdu. 

KANLI ÇARŞAFI BAYRAK GİBİ SALLADILAR

Bir araya gelen kalabalık gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için gerdekten kalma kanlı çarşafı bayrak gibi sallayarak göbek attı.

GELİN DE EŞLİK ETTİ

Toplanan insanlar kanlı çarşaf ile göbek atarken gelin de boynundaki altınlar ile oynayanlara eşlik etti. Kullanıcılar bu görüntülerin ardından olaya tepki gösterdi ve bu anları eleştirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan bazı kullanıcılar da bunun eski bir gelenek olduğunu savundu ve yaşanan olayda bir anormallik görmediklerini aktardı.

Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar! Sosyal medya yıkıldı

Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar! Sosyal medya yıkıldı

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