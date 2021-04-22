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  3. Gelinini başka adamla yakalayan kayınpeder dehşet şaçtı! Üzerlerine kurşun yağdırdı

Gelinini başka adamla yakalayan kayınpeder dehşet şaçtı! Üzerlerine kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşanan olayda kayınpeder dehşet saçtı. Gelen sesler üzerine eve giden kayınpeder, gelinini başka adamla yatak odasında görünce silahına sarıldı. Yaşanan olayda 34 yaşındaki gelin F.G. ve 51 yaşındaki K.Ç. isimli adam hayatını kaybetti.

Gelinini başka adamla yakalayan kayınpeder dehşet şaçtı! Üzerlerine kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iddiaya göre kayınpeder, gelini ile aynı odada gördüğü şahsı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 68 yaşındaki N.G., gece saatlerinde oğlunun evinden gelen sesler üzerine eve bakmak için gitti. Eve giren N.G., bir süre sonra seslerin yatak odasından geldiğini fark ederek odaya gidince, iddiaya göre, burada gelini F.G., (34) ile K.Ç.’yi (51) gördü.

İKİLİNİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Kayınpeder tabancası ile ikilinin üzerine ateş açtı. N.G., daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve 112 Acil servis ekipleri F.G. ile K.Ç.’nin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından N.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.
KAYNAK: İhlas Haber AjansıGelinini başka adamla yakalayan kayınpeder dehşet şaçtı! Üzerlerine kurşun yağdırdı

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