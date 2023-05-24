Gelinini, oğlunun evinde başka bir adamla yakalayan kayınpeder çılgına döndü!

Bartın'ın Kozcağız beldesinde görüştüğü evli kadının evine giden 29 yaşındaki Aykut Y. gece yarısı seslerini duyan kayınpederin üstkattaki gelininin evine gitmesi üzerine, evinde başka bir adamla görünce çılgına dönerek Aykut Y. bıçakladı.

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Gelinini, oğlunun evinde başka bir adamla yakalayan kayınpeder çılgına döndü!

Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana gelen olayda görüştüğü evli kadının evine giden 29 yaşındaki Aykut Y. bıçaklanarak hayatını kaybetti.

GELİNİNİN GÖRÜŞTÜĞÜ ADAMI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki Aykut Y. gece saatlerinde görüştüğü evli ve 3 çocuk annesi T.K.'nın evine gitti. Bu sırada bir alt katta oturan T.K.'nın kayınpederi R.K. gelen sesler üzerine oğlu ve gelininin birlikte yaşadığı daireye çıktı. Gelininin dairesinde karşılaştığı Aykut Y. ile aralarında çıkan arbede de R.K. tarafından göğsünden bıçaklanan Aykut Y. ağır şekilde yaralandı.

Gelinini, oğlunun evinde başka bir adamla yakalayan kayınpeder çılgına döndü!

Olay sonrası Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

R.K. ve gelini T.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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