Gelinini öldüren kadın tutuklandı

Bursa'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra gelinleri olan genç kadını tartıştıktan sonra bıçakla öldüren kadın tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fuhuşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken izinli çıkan 44 yaşındaki N.S., 33 yaşındaki gelinleri B.Ş.'nin evine geldi. Aralarında konuşan N.S. ile B.Ş., tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle mutfaktaki bıçağı alan N.S., B.Ş.'yi sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan kadının komşuları bağrışma seslerini duyunca Bursa İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Ekipler, verilen adresteki evin kilitli kapısını kırarak içeri girdiğinde kanlar içerisinde yerde yatan B.Ş. ile karşılaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.

Olayda kullanılan ekmek bıçağı evin içerisinde bulunurken, 44 yaşındaki N.S. ise Gürsu ilçesindeki ev adresinde kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzun zamandır fuhuş ve kadın ticareti yaptığını itiraf eden N.S.; B.Ş. ile aralarında anlaşmazlık olduğu için kavga ettiklerini, o esnada mutfaktaki ekmek bıçağını alarak B.Ş.'nin sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi

Yakalandıktan sonra karakola götürülen N.S.ilk ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak daha sonra suçunu kabul itiraf etti. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine tekrar gönderildi.

Kaynak: İHA