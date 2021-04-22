Gelinini öldüren kayınpederden gazetecilere sert tepki: ''Adaleti mi savunacaksınız sanki bana?''
Afyonkarahisar’da 28 yaşındaki Nurettin G. isimli bir kayınpeder, gelen sesler üzerine gittiği oğlunun evinde gelini ve başka bir adamı yatak odasına basınca ikisini de öldürdü. Ardından kendisini polise ihbar eden kişi, götürüldüğü sağlık kontrolünde gazetecilere “Adaleti mi savunacaksınız sanki bana?” tepki gösterdi.
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22 Nisan 2021 Perşembe 15:01
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