Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldürmüştü! Kayınpederin ilk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin kanının donduran aile içi cinayet Sandıklı'nın Çiğiltepe köyünde yaşandı. Oğlu iş için şehir dışında olan baba, gelininin yalnız yaşadığı evde sesler duyunca kontrol etmek için içeri girdi.

O sırada gelininin odasına yönelen kayınpeder kapının 10 dakika kadar açılmaması üzerine öfke ile silahını alıp geri geldi. Odaya giren Nurettin G., Filiz G. (34) ile Kamil Çetin’i (51) yan yana görünce belinden çıkarttığı silah ile ateş etti.

Cinayetin ardından jandarmaya teslim olan 68 yaşındaki Nurettin G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Cinayet zanlısı, olayın gece besiciliğini yaptığı hayvanlara bakmak için dışarı çıktığı sırada bir kaç dakika içerisinde yaşandığını söyledi.

Nurettin G. ifadesinde, “Gece hayvanlara bakmak için besihaneye gitmiştim. Geri döndüğümde gelinin odasından sesler geldiğini duydum. Gelinin odasına gittim kapıyı 10 dakika kadar açmadı. Silahımı aldım. Gelinin odasının kapısı açılınca içeriye girdiğimde sekinin altından ‘gelme gelirsen vururum’ diye sesler geldi. O tarafa doğru ateş ettim. Daha sonra gelin üzerime saldırdı. Ona da ateş ettim gerisini hatırlamıyorum” diye konuştu.

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