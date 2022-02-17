Gelinlik Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gelinlik Satıcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gelinlik Satıcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gelinlik Satıcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gelinlik Satıcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gelinlik Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gelinlik Satıcısı Maaşları

Gelinlik Satıcısı maaşı ortalama olarak aylık 6125_TL'dir. En düşük Gelinlik Satıcısı maaşı 5000_TL, En yüksek ise 7250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gelinlik Satıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.25

Meslek Adı :

Gelinlik Satıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı mağazada veya işyerinde abiye ve gelinliklerin satışı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gelinlik Satıcısı; işletmesinin,genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerin rahatlıkla görebileceği vitrin düzenlemesini yapmak.

b) İş yerine gelen müşterileri güler yüzle karşılamak,

c) Müşterilere gelinlik, abiye modellerini göstermek,

d) Ürünlerin nitelikleri hakkında bilgi vermek, öneride bulunmak,

e) Beğenilen abiye veya gelinliğin kişi üzerinde deneyerek prova etmek,

f) Prova sırasında düzeltilmesi gereken yerlerini toplu iğne ile işaretlemek,

g) İşlem yapılmak üzere atölyeye göndermek, takibini yapmak,

h) Satışı yapılan ürünü uygun bir şekilde paketlemek,

i) Taç, duvak ve el buketi gibi aksesuarları müşteri beğenisine sunmak ve satın alınan gelinliğe uygun aksesuarın seçilmesine yardımda bulunmak,

j) Düğün törenleri için kiralanmış gelinlikleri ücret karşılığında müşterilere teslim etmek, düğün sonrasında teslim almak,

k) Kiralanmış gelinlikleri düğün sonrasında temizletmek, l) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

m) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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