Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanına göre GİB bünyesine destek personeli (hizmetli) olarak çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 196 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

GİB DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1 Mart 2021 tarihinde başlayan başvurular 10 Mart Çarşamba saat 17.30'da sona erecek.

Başvurular http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kaydolup, buradaki formu doldurarak yapılacak.

GİB SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN VE NEREDE?

Sözlü sınav ise 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanacak.

Sınav tek aşamalı olacak olup, adaylara genel yetenek, genel kültür ile kazananların istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan sorular yöneltilecek.

Göreve başlayacak 196 personelden 22'si GİB'in merkez binasında, 15'i Ankara'daki birimlerinde, 28'i İstanbul'da, 10'u İzmir'de hizmet verecek.