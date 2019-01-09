Gelir Vergisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye geldi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Giresun Milletvekili Cemal Öztürk imzasıyla TBMM Başkanlığına verildi. Kanun teklifi ile kadın girişimciler ve ev hanımları, evlerinde ürettikleri ürünlerin satışında vergiden muaf olacak. Sinema gösterimi yapan işletmelerin e-bilet uygulamasına geçmeleri teşvik edilecek.

Kaynak: İHA