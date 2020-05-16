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  3. Gelişigüzel dökülen moloz ve harfiyat atıklarının çirkinliği sürüyor

Gelişigüzel dökülen moloz ve harfiyat atıklarının çirkinliği sürüyor

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından ekili tarım alanlarının adete burnunun dibine moloz ve harfiyat atıkları dökülmeye devam ediyor.

Gelişigüzel dökülen moloz ve harfiyat atıklarının çirkinliği sürüyor

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından ekili tarım alanlarının adete burnunun dibine moloz ve harfiyat atıkları dökülmeye devam ediyor. Vatandaşlar, atıkların oluşturduğu çirkin görüntüye tepki gösteriyor.

Eskişehir'de, tarım arazilerinin yanı başına gelişigüzel bir şekilde inşaat atıkları dökülmeye devam ediyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rastgele dökülen atıklar doğaya zarar verirken, toprağı da tehdit ediyor. Atıklar, Yusuflar Mahallesindeki buğday ve arpa yoğunluklu tarım arazilerinin olduğu yerlere dökülüyor. Gece tenha saatlerde döküldüğü düşünülen atıklar yüzünden verimli araziler çöplüğe dönüşüyor.

Gelişigüzel dökülen moloz ve harfiyat atıklarının çirkinliği sürüyor

Gelişigüzel dökülen moloz ve harfiyat atıklarının çirkinliği sürüyor

Kaynak: İHA


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