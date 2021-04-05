Geliştirdiği robot köpek ile TÜBİTAK yarışmasına katılan lise öğrencisi Türkiye finalisti oldu

Eskişehir'de 6 ayda geliştirdiği "robot köpek" ile katıldığı TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finaline kalan 18 yaşındaki Halid Yıldırım, "robotik ve kodlama" alanında 1'inci oldu.

Pandemi nedeniyle evde kaldığı süreçte tasarımı tamamen kendisine ait olan ve farklı iş kollarında kullanılabilen "robot köpek"i 6 ayda geliştiren Yıldırım, projesiyle katıldığı TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finaline kaldı. Uzaktan görüntülü konferans yöntemiyle yapılan bölge değerlendirmesinde robotik ve kodlama" kategorisinde 1'inci seçilen Halid Yıldırım, 24-28 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Bursa'da yapılan bölge finaline ise toplamda 180 proje sunuldu. Projesiyle Eskişehir'i temsil edecek olan genç Halid, Türkiye finallerinde diğer bölgelerden katılan 22 projeyle birlikte Türkiye birinciliği için yarışacak.

"ZAMANI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİM"

Proje üzerinde çalışırken pandemi nedeniyle uzun bir süre evde kaldığını belirten Halid Yıldırım, bu zamanı etkili değerlendirdiğini vurgulayarak, "6 aylık yoğun bir emek ve çabanın sonucunda üretmeyi başardığım robot köpeğimin birincilik ödülüne layık görülmesi ve takdir edilmesi beni çok mutlu etti. Özellikle pandemi nedeniyle yaşadığımız sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde, evde kaldığımız zamanı etkili bir şekilde değerlendirdim ve bu durumu bir avantaja dönüştürdüm. Projeme başladığımda özellikle mevcut robot köpek projelerinin herhangi bir iş kolu için özelleştirilmediğini ve üzerinde kullanıcının belki de hiç ihtiyaç duymayacağı detektörler ve aparatlar bulunduran modeller olduğunu gözlemledim. Mevcut projelerde gördüğüm dezavantajlar nedeniyle, uzmanlık alanlarına yönelik hassas sensörler ve kabiliyetler kazandırılmış modüler setlerin tasarlanması ve ana gövde üzerindeki yuvalara "tak çalıştır" özelliğinde monte edilebilmesinin daha pratik, kullanışlı ve ekonomik olacağını değerlendirdim ve projemi buna göre planladım" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK"

Projesinin bölge finallerinde birinci olmasından gurur duyduğunu söyleyen Yıldırım, "Projemi hazırlarken özellikle robotumun iki amacı gerçekleştirmesini hedefledim. Yapılan işlerde insanlarla birlikte onlara yardımcı olması ve insanların sağlık ve güvenlik nedeniyle bulunmasında sakınca olan yerlerde insanların yerini alarak verilen görevleri yerine getirebilmesidir. Gelecekte sağlık hizmetlerinde, sınır güvenliğinde, askerî alanda, uzay çalışmalarında, maden kazalarında ve doğal afetler gibi farklı birçok alanda geniş bir kullanım alanı bulacağını düşünüyorum. Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerinde okulumu ve Eskişehir'i başarı ile temsil etmeyi ve yüksek derece almayı ümit ediyorum. En büyük hedefim, Modüler Robot projem ile yurt dışındaki bilim ve teknoloji yarışmalarında ülkemi ve milletimi temsil edip, Türkiye'ye birincilik derecesi getirmektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı