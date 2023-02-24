Gellert Duzs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gellert Duzs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gellert Duzs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gellert Duzs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gellert Duzs 24 Şubat 2002 tarihinde Kerepestarcsa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gellert Duzs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Gellert Duzs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gellert Duzs'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gellert Duzs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gellert Duzs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gellert Duzs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gellert Duzs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2020 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2021 yılında Honvéd

Gellert Duzs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gellert Duzs şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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