Gemi Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gemi Aşçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gemi Aşçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gemi Aşçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gemi Aşçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gemi Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gemi Aşçısı Maaşları

Gemi Aşçısı maaşı ortalama olarak aylık 6750_TL'dir. En düşük Gemi Aşçısı maaşı 5450_TL, En yüksek ise 8050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gemi Aşçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5120.05

Meslek Adı :

Gemi Aşçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yemekleri gemide hazırlayan ve pişiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gemi Aşçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aşçı( Özel Hizmet Hariç )(5121,03) benzer görevleri yapmak, fakat gemilerde çalışmak,

b) Sadece gemi mürettebatına yemek ve servis yapabilir ve buna göre sınıflandırılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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