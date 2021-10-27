Gemi İnşaatı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Gemi İnşaatı Teknikeri görev tanımı nedir, Gemi İnşaatı Teknikeri ne iş yapar, Gemi İnşaatı Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gemi İnşaatı Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gemi İnşaatı Teknikeri Tanımı;

Büyük tonajlı yük ve yolcu gemileri, balıkçı gemileri, tanker, yat ve benzerlerinin tasarım, üretim, montaj, bakım, onarım ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Gemi İnşaatı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Gemi İnşaatı Teknikeri Maaşları

Gemi İnşaatı Teknikeri maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Gemi İnşaatı Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gemi İnşaatı Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Gemi İnşaatı Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Gemi İnşaatı Teknikeri Ne İş Yapar?

Gemi İnşaatı Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje tasarımı ve çizimini yapmak,

b) Gemi inşasında kullanılan malzemeleri sınıflandırmak ve muayene etmek,

c) Çeliklere kullanılacak ısıl işlemlerin yapım tekniklerini uygulamak,

d) Ölçme ve kontrol aletlerini kullanarak doğru ve hassas ölçme ve kontrol işlemlerini yapmak,

e) Soğuk şekillendirme makinelerinde kesme ve bükme uygulamaları yapmak,

f) Boru bağlantı elemanlarını kullanarak boru bağlantıları kurmak,

g) Boya ve raspa (demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas vb. çıkarma, pürüzleri gidermek amacıyla kullanılan iri dişli bir törpü) işlerinin yapılmasını sağlamak,

h) Kalite kontrol işlemlerini yapmak,

i) Bakım ve onarım işlerini yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak,

j) Basit gemi elemanlarını yapmak,

k) Koruyucu gaz ve toz altı kaynak yöntemleri ile temel kaynak işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Gemi İnşaatı Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gemi İnşaatı Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Gemi İnşaatı Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3115.36 olarak belirlenmiştir



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