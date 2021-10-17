Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi görev tanımı nedir, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi ne iş yapar, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Tanımı;

Gemilerin ve diğer deniz, göl ve akarsu araçlarının tekneleri ile iç yapı ve bölümlerinin dizaynı ve planlamasını yapan inşası, geliştirilmesi, bakım ve tamirini denetleyen kişidir

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Maaşları

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi maaşı ortalama aylık 5.800TL’dir. En düşük Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Ne İş Yapar?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemiler için uluslararası kurallara uygun plan ve projeler hazırlamak,

b) İnşa edilecek gemide kullanılacak olan makine, teçhizat ve malzemelerin seçimini yapmak, dayanıklılığı ve diğer özellikleriyle ilgili gerekli mühendislik hesaplarını çıkarmak,

c) Proje için boyut, mukavemet, sualtı, bölme boyu, stabilite ve denize indirme hesabını yapmak,

d) Endaze resmini, genel planı, enine ve boyuna kesit resimlerini, bina işçilik resimlerini, pasta işçilik resimlerini, baş bodoslama, kıç bodoslama, dümen, pervane, ana ve yardımcı makine temel işçilik resimlerini, entegratör, planimetre, gönye, T cetveli kalem ve kağıt kullanarak yapmak,

e) Yapım işine nezaret edip inşası biten geminin deneme seyrinde bulunarak eksiklik ve hataların giderilmesini sağlamak,

f) İstenilen ölçü ve şekillerde gemilerin yapımını, her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak,

g) Gemilerin inşa edilmesi ve işletilmesi ile birlikte gemi makine ve yardımcı makinelerinin dizaynını yapmak,

h) Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

i) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak,

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisleri

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2144.03 olarak belirlenmiştir



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