Gemi Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gemi Montajcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gemi Montajcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gemi Montajcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gemi Montajcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gemi Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gemi Montajcısı Maaşları

Gemi Montajcısı maaşı ortalama olarak aylık 8050_TL'dir. En düşük Gemi Montajcısı maaşı 6750_TL, En yüksek ise 9350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gemi Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.21

Meslek Adı :

Gemi Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemi inşa ve bakım-onarım tesislerinde yeni inşa edilen veya tadilat aşamasındaki gemi ve benzeri yüzer yapılarda; posta, perde, panel, blok gibi metal vb. yapısal parçaları imalat resimlerine uygun şekilde çatarak sabitlemek suretiyle bir araya getirip montajını yapan, montaj sonrası uygulanacak olan birleştirme yöntemine (kaynak vs.) hazırlayan ve hazırlığın imalat resmine uygunluğunu doğrulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gemi Montajcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunda belirtilen şartlara uygun çalışmak,

d) İş emirleri ile belirlenmiş çalışma sahasını prosese uygun hale getirmek/ getirilmesini sağlamak,

e) İş emrinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak KKD, makine ve donanımı hazırlamak,

f) Makine sisteminin transferi öncesi hazırlıklar yapmak,

g) Makinelerin yerlerine transferini sağlamak,

h) Montajı yapılacak ünite ya da makineyi yerleştirmek ve sabitlemek

i) Makine montaj işlemini gerçekleştirmek

j) Araç ve gereçlerin bakım ve ayarını yapmak,

k) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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