Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi Maaşları

Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 13500_TL'dir. En düşük Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi maaşı 8000_TL, En yüksek ise 19000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2144.11

Meslek Adı :

Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü su altı ve su üstü deniz araçlarının (gemiler, denizaltılar gibi) ve sabit deniz yapılarının projelendirme, tasarım ve üretim aşamalarında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gemi, deniz ve kıyı yapılarının uluslararası kurallara uygun tasarımını yapmak,

b) Deniz dibinde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlamak,

c) En ekonomik yolla söz konusu araçların üretimini planlamak,

d) Tersane ve deniz yapılarının inşaatına ait şantiyelerde üretimi planlamak,

e) Üretim sürecini yönetmek ve kalite kontrolünü yapmak,

f) Denizde seyreden taşıtların onarım, yapım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapı inşaatında hizmet vermek,

g) Gerektiğinde deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütmek,

h) Deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında çalışmak ve bu alanda yeni teknolojik gelişmeler için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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