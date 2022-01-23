Gemi ve Yat Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gemi ve Yat Tasarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gemi ve Yat Tasarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gemi ve Yat Tasarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gemi ve Yat Tasarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gemi ve Yat Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gemi ve Yat Tasarımcısı Maaşları

Gemi ve Yat Tasarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 13000_TL'dir. En düşük Gemi ve Yat Tasarımcısı maaşı 8500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gemi ve Yat Tasarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2149.23

Meslek Adı :

Gemi ve Yat Tasarımcısı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deniz taşıtlarının; hidrodinamik kanunlara uygun olarak fiziksel, matematiksel normlardan yararlanarak estetik ve ergonomik kuralları da uygulayarak iç mekan ve kabuk tasarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gemi ve Yat Tasarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarım sürecini tanımlamak,

b) Deniz taşıtının dış mimarisini fonksiyonel olarak tasarlamak,

c) Deniz taşıtının iç mekanını ergonomik olarak tasarlamak,

d) Proje ile ilgili doküman toplanması işlemini yapmak,

e) Proje senaryo, sunum ve görselleştirmesini hazırlamak,

f) 2 ve 3 boyutlu eskizler yapmak, g) Deplasman ve hacim hesabı yapmak,

h) Manuel olarak ölçekli proje çizmek,

i) Sayısal ortamda 2 boyutlu çizim yapmak, j) Sayısal ortamda 3 boyutlu modelleme yapmak,

k) Deniz taşıtının dış mimarisini fonksiyonel olarak tasarlamak,

l) Deniz taşıtının iç mekanı ergonomik olarak tasarlar,

m) Malzeme ve donanım analizini yapmak,

n) Deniz taşıtının projeye uygunluğunu denetlemek,

o) Deniz taşıtının kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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