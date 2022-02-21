Gemi-Yat-Tekne Boyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gemi-Yat-Tekne Boyacısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gemi-Yat-Tekne Boyacısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gemi-Yat-Tekne Boyacısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gemi-Yat-Tekne Boyacısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gemi-Yat-Tekne Boyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gemi-Yat-Tekne Boyacısı Maaşları

Gemi-Yat-Tekne Boyacısı maaşı ortalama olarak aylık 6850_TL'dir. En düşük Gemi-Yat-Tekne Boyacısı maaşı 5550_TL, En yüksek ise 8150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gemi-Yat-Tekne Boyacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7131.05

Meslek Adı :

Gemi-Yat-Tekne Boyacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Boyacılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boya işlemi için hazırlanmış metal bir yüzeye uygulanacak boyanın, solvent ve birleştiricilerin ürün bilgi föylerini (PDS) ve güvenlik bilgi föylerini (MSDS) okuyan ve anlayan; proseste kullanılan boyaların ve tüm kimyasalların ambalajlarının, kutularının açılması, korunması, kapatılması, depolanmasını kurallarına uygun yapan; uygulanacak boya karışımını, boya teknik föyündeki bilgilere göre gerekli araç ve gereci kullanarak hazırlayan; boyanacak yüzeydeki kusurları boya işlemi sırasında tespit eden ve kusurların giderilmesini sağlayan; astar, ara kat ve son kat boya işlemlerini boya planına bağlı olarak, işlem için gerekli boyama araçlarını kullanarak, otokontrollü bir şekilde gerçekleştiren; boya işlemi sırasında ve sonrasında boya kusurlarını tespit eden; uygun olmayan boya uygulamalarının düzeltme (rötuş) işlemlerini uygulayan ve boya uygunluk muayene teçhizatını kurallarına uygun olarak kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gemi-Yat-Tekne Boyacısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknenin üst bölümünün(gövdesi ve üst boyası)yüzeyini zımparalamak,

b) Kullanılacak ürünün teknik özellikleri ile ilgili kullanım kılavuzunu okumak,

c) Astar atmak, macun çekmek,

d) Macunun üzerine mastar zımpara yapmak,

e) Yoklama macunu yapmak, tabanca ile sprey macunu atmak,

f) Düşük dişli ile tekrar zımpara yapmak,

g) Epoksi astarla kilitleme işlemini yapmak,

h) Orbital zımpara yapmak,

i) Küçük macun yoklamaları yapmak, j) Son kat astarı atmak, tekrar orbital zımpara yapmak,

k) Teknenin alt bölümüne ( Su Altı Karina) astar atmak, macun çekmek,

l) Macunun üzerine mastar zımpara yapmak, yoklama macunu yapmak,

m) Epoksi astarla kilitleme işlemi yapmak,

n) Küçük macun yoklamaları yapmak,

o) En son astarı ve boyasını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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