Gemileri yaktı! Edin Visca, Fenerbahçe'ye geliyor!

Süper Lig'de sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, şu ana kadar 14 oyuncuyu kadrosuna kattı. Yeni oyuncular ile bu sezon şampiyonluk için oldukça iddialı olan sarı-lacivertlilerde transfer bitmiyor. 1 Ekim'de sona erecek olan transfer sezonunda kepenkler kapanmadan kanat transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Başakşehir ile yollarını ayırmak isteyen Edin Visca ile tekrar ilgilenmeye başladı.

Takvim'in haberine göre, Boşnak futbolcu, Karagümrük yenilgisinin ardından ayrılık talebini kulübe iletti. Teknik Direktör Okan Buruk'un da gidişine onay verdiği söylenen Edin Visca, Başakşehir ile yeni sözleşme yapmayacak.

YÖNETİM TRANSFERİ BİTİRMEKTE KARARLI

Bu durumdan faydalanmak isteyen Fenerbahçe, sarı-lacivertli kulübe gelmekte istekli olan Visca'ya imza attırmak istiyor. Kısa süre içinde Başakşehir'in kapısını çalma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in para ve futbolcu teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetim bu kez Edin Visca'yı bitirmeye kararlı.