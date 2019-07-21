Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan: Gelecek nesillere zeytinyağı kültürünü aktaracağız

BURSA'nın Gemlik İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Büyük Kumla Mahallesi'nde bulunan ve eski metot üretim yapan zeytin yağhanesinde gerekli düzenlemeler yapılarak turizme ve geleceğe kazandırılacağını belirtti.

Eski yağhaneyi yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve Fen İşleri Müdürü Hasan Tahsin Aydın eşlik etti. Yağhanenin çok önemli bir kültürel miras olduğunu belirten Başkan Sertaslan, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Gemlik Zeytini Festivali'nin de önemli bir ayağını oluşturacağını söyledi.

"BU KÜLTÜRÜ HEP BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ"

Gemlik'te kültür, sanat ve spor alanında yenilikler yapmayı hedeflediklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bunun ilk adımlarından birinin de Büyük Kumla Mahallesi'nde bulunan bu yağhaneyi dönüştürmek olduğunu kaydetti. Yapının, zeytinyağının nasıl üretildiğinin anlatıldığı bir merkez olacağını vurgulayan Başkan Sertaslan konuşmasının devamında, "Gemlik Marmara'nın incisi ve zeytinin başkenti olarak adını duyurmuş bir kent. Gemlik'te çoğu ilçede bulunmayan zeytin ve zeytinyağı kültürü var. Gemlik Belediyesi olarak bu kültürü ileri ki nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kültürü yaşatmak hepimizin elinde" dedi.

Saklı kalan kültürü geleceğe aktarmanın önemine de değinen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'te yıllardan beri ortaya çıkartılması ve geleceğe aktarılması gereken pek çokdeğerli hatıraları olduğunun ve müze eksikliği çekildiğinin de farkında olduklarını dile getirdi. Müzelerin geçmişten geleceğe tutulan ayna olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan bu konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını müjdeledi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 30, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında beşincisi düzenlenecek Gemlik Zeytini Festivali'ne herkesi davet ederek, bu sene farklı bir konsept işlediklerini bu çalışmada sabun yapımı ve kırma zeytin yapımı gibi bir çok farklı atölye çalışmasının yanı sıra tüm köylerin de stantlarının bulunacağını belirtti.

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DHA