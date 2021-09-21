Bursa Gemlik Belediyesi, ülkenin gündeminde olan fırsatçı ev ve yurt sahiplerine ders niteliğinde bir jest gerçekleştirdi. Fahiş fiyatlı yurt ve evler dolayısıyla barınma haklarından maruz kalan öğrenciler için belediye düğmeye bastı. Gemlik Belediyesi, bünyesindeki sosyal konutlarda bulunan 2+1 21 daireyi üniversite öğrencilerine tahsis edecek olan Gemlik Belediyesi, daireleri 25 lira gibi sembolik ücretle kiraya verecek. Peki, Gemlik Belediyesi hangi partinin 2021 ? Gemlik Belediye Başkanı kim 2021? İşte detaylar...

GEMLİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN 2021 ?

2019 Mart ayında yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Gemlik Belediye Başkanının belli olduğu seçimlerde Gemlik yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Adnan Bıyıklı - SP

Ali Yetkin - BTP

Canan Bölük - Vatan Partisi

Hacı Ömer Yavuz - BBP

Mehmet Uğur Sertaslan - CHP

Berkay Bulut - AK Parti

Sadullah Gülşen - DP

Ahmet Yılmaztürk - DSP

Seçim sonucu Gemlik Belediye Başkanı CHP'den Mehmet Uğur Sertaslan oldu.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI KİM 2021?

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan 1971 yılında Gemlik ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Gemlik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Sertaslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Fırsatçılara ders olsun! Gemlik Belediyesi'nden öğrencilere yönelik mükemmel jest! Sıfır daireler 84 üniversite öğrencisine tahsis edildi