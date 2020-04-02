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  3. Gemlik Fenerbahçeliler Derneği'nden 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı

Gemlik Fenerbahçeliler Derneği'nden 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Gemlik Fenerbahçeliler Derneği, 65 yaş üstü 25 aileye yardım etti. Fenerbahçe Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gemlik Fenerbahçeliler Derneğimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma...

Gemlik Fenerbahçeliler Derneği'nden 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı


İSTANBUL (AA) - Gemlik Fenerbahçeliler Derneği, 65 yaş üstü 25 aileye yardım etti.

Fenerbahçe Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gemlik Fenerbahçeliler Derneğimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü 25 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırarak yardım elini uzattı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA




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