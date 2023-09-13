Gemlik Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen bölgenin en güçlü kitap fuarlarından Gemlik Kitap Limanı, bu yıl 16-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birçok yazar, şair ve gazetecinin konuk olduğu fuarın bu yılki konukları arasında Türk siyasetinin renkli ve güçlü isimleri de kitapseverlerle buluşacak.

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan'ın seçilmesinin ardından Gemlik Kitap Limanı ismiyle yapılan fuar, bu yıl 16 - 24 Eylül tarihleri arasında, Gemlik İskele Meydanı'nda gerçekleşecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yılki kitap fuarında; ülkenin önde gelen çok önemli yayınevlerinin yanı sıra söyleşi ve imza günlerinde çok önemli yazar, şair, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi de olacak. Kitapseverlerin yazarlarla bir araya geleceği fuarda atölyeler de gerçekleştirilecek.

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, 16 Eylül Cumartesi günü başlayacak fuar ile ilgili yaptığı açıklamada: "Ülkemizin en prestijli yayınevlerinin ve çok önemli yazar, şair, akademisyen, gazeteci ve sanat insanını "sözcüklerin rotası" mottosuyla buluşturduğumuz Gemlik Kitap Limanı bu yıl 16-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek; 9 günlük fuarımızın bu yılki onur konuğu Sayın Altan Öymen olacak.

Kendisini Gemlik'te ağırlamaktan çok büyük onur ve mutluluk duyacağız" dedi.

Bir dönem CHP Genel Başkanlığı da yapmış olan Altan Öymen fuarın ilk günü saat 20'de Dr. Okan Toygar ile " Hayat, Siyaset ve Türkiye'nin Halleri Üzerine Bir Sohbet" başlığıyla yapılacak söyleşide Gemlikli kitapseverle buluşacak.

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Fuar hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik'in havasının değiştiğini görebiliyoruz; ilçemizin artık kültür, sanat ve edebiyatla anılan bir kent olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu çerçevedeki önemli çalışmalarımızdan olan kitap fuarımızda, yazarların okurlarıyla buluşmalarının yanı sıra kültürel ve sanatla ilgili faaliyetlerle oluşturulacak atmosferi Gemlik'in her köşesine yaymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Fuarımız bölgenin en prestijli kitap fuarları arasında gösteriliyor; bunu çok kısa bir sürede başardık; bundan mutluluk duyuyorum" diyen Başkan Sertaslan, açıklamalarının devamında; "fuarımıza emek veren, katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yıl da burada edebiyat, sanat, kültür konuşacağız. Ayrıca ülkemizi, dünyayı ve içinden geçtiğimiz siyasal süreci de konuşacağız. Bu yıl fuarımıza katılan, her kesime hitap eden önemli yayınevleri ve yazarların bizi tercih etmesi, bizi gururlandırdı. Çok kıymetli insanları burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız, Gemlik halkına bu mutluluğu yaşatan yayınevlerine ve yazarlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 50 yazarın katılacağı imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarına tüm yurttaşları davet eden Başkan Sertaslan'ın 24 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak fuara katılacağını duyurduğu isimler arasında; Mehmet Erte, Bülent Emrah Parlak, Lube Ayar, Murat Tavlı, Kayıhan Pala, İsmail Arı, Kadri Gürsel, Yaşar Aydın, Afşin Hatipoğlu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genelbaşkan Yardımıcısı Lale Karabıyık Demokrat Parti Genelbaşkan Yardımıcısı İlay Aksoy, Yılmaz Aslantürk, Birsen Ekim Özen, Kubilay Odabaş, Zülal Kalkandelen, Pelin Özer, Deniz Durukan, Tuna Kiremitçi, Murat Meriç, Seval Arslan, Latife Tekin, Barış İnce, Kemal Varol, Deniz Zeyrek, Yalçın Karatepe, Beyhan Budak, Onur Behramoğlu, Eren Aysan, Özge Naz, Mahir Ünsal Eriş, Merve Köken, Sezen Tatlı, Tuba Torun, Nuray Karaoğlu, Berrin Sönmez, Ayşen Şahin, Evrim Kuran, Uluç Gürkan, Işık Kansu gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)