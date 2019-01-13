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Gemlik’te 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Olay, Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timleri, yol kontrol uygulamasında iki aracı durdurdu.

Gemlik’te 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak 2 ton midye ele geçirildi.

Olay, Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timleri, yol kontrol uygulamasında iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler Gemlik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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