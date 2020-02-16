Gemlik'te bıçaklı saldırıda yaralanan uzman çavuş hastaneye kaldırıldı
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı.Askeri harada görevli uzman çavuş M.Ç, ilçe merkezinde sivil kıyafetiyle yürürken tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı. Zanlılardan biri tarafından belinden bıçaklanarak...
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı.
Askeri harada görevli uzman çavuş M.Ç, ilçe merkezinde sivil kıyafetiyle yürürken tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı.
Zanlılardan biri tarafından belinden bıçaklanarak yaralanan M.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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