Gemlik'te kablo hırsızlığı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, enerji hatlarından kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda meydana gelen yaklaşık 250 bin lira değerindeki kablo hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının meydana geldiği çevre illeri de kapsayacak şekilde yürüttükleri çalışmalarda, kamera ve PTS incelemelerinde şüpheli şahısları tespit etti.

Şüpheliler E.M, S.M, S.E ve O.Ç'nin, bir kiralık otomobil ve kapalı kasa kamyonetle çaldıkları malzemeleri satmak üzere kent merkezinde bir iş yeriyle anlaştığı belirlendi.

Balıkesir'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 3'ü yakalanarak ilçeye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA