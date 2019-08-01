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  3. Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın

Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yazlık sinemanın arkasında bulunan bölgede çıkan yangın tatilcileri korkuttu.

Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yazlık sinemanın arkasında bulunan bölgede çıkan yangın tatilcileri korkuttu. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Küçükkumla Mahallesi'nde bulunan yazlık sinema bölgesinde meydana geldi. Bölgeye yakın bir kafede dinlenen tatilciler alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri gören tatilciler korkuyla bölgeden uzaklaşırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın

Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın

Kaynak: İHA

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