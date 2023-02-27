Gen Shoji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gen Shoji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gen Shoji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gen Shoji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gen Shoji 11 Aralık 1992 tarihinde Kobe, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 昌子 源 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gen Shoji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TODER yapmaktadır. Gen Shoji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gen Shoji'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Gen Shoji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gen Shoji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gen Shoji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gen Shoji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Kashima Antlers

1 Ocak 2019 yılında Toulouse

3 Şubat 2020 yılında Gamba Osaka

9 Ocak 2023 yılında Kashima Antlers

Gen Shoji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gen Shoji şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gen Shoji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fresca Kobe Jr Yth, Gamba Osaka Jr Yth, North Yonago High School

Japonya takımında 20 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

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