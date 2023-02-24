Genaro Bautista Lelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genaro Bautista Lelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Genaro Bautista Lelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Genaro Bautista Lelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Genaro Bautista Lelli 4 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Genaro Bautista Lelli Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Genaro Bautista Lelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Genaro Bautista Lelli'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Genaro Bautista Lelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Genaro Bautista Lelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Genaro Bautista Lelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Genaro Bautista Lelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında FK Krupa

Genaro Bautista Lelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Genaro Bautista Lelli şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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