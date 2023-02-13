Genaro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genaro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Genaro Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Genaro Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Genaro Rodriguez 23 Mart 1998 tarihinde Gerena şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Genaro Rodríguez Serrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Genaro Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR-Soccer Management Agency yapmaktadır. Genaro Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Genaro Rodriguez'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Genaro Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GenaroRodri6

http://www.instagram.com/genarorodri6/?hl=es

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Genaro Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Genaro Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Genaro Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Genaro Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Altair U16

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2014 yılında Sevilla Juv. B

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla FC C

7 Temmuz 2018 yılında Sevilla Atl.

5 Ekim 2020 yılında CD Mirandés

13 Ağu 2021 yılında Málaga CF

Genaro Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Genaro Rodriguez şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Genaro Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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