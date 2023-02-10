Genaro Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genaro Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Genaro Rossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Genaro Rossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Genaro Rossi 7 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Genaro Ariel Rossi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Genaro Rossi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Ball S.A. yapmaktadır. Genaro Rossi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Genaro Rossi'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Genaro Rossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Genaro Rossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Genaro Rossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Genaro Rossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Newell's U20

1 Temmuz 2022 yılında Newell's II

1 Temmuz 2022 yılında Newell's

Genaro Rossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Genaro Rossi şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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