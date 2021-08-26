Genç anneyi bebeğinden ayıran ölüm 'Korona'

Cemile Filar (23), Memleketi Ordu'ya gitmişti. Kısa süre sonra fenalaşınca Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdıldı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Çorum´a, ardından da Ankara Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

GENÇ ANNR'NİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI



DHA'da yer alan habere göre Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Cemile Filar'ın test sonucu pozitif çıktı.

BEBEK AMELİYATLA ALINDI KUVÖZE KONULDU



Filar, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Filar'ın bebeği ise ameliyatla alınıp kuvöze kondu.

GENÇ ANNE TOPRAĞA VERİLDİ,YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yakınları tarafından genç annenin cenazesi , Ankara Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp Ornu'nun Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi´ne getirildi. Cemile Filar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.