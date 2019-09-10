Genç avukat ruhsatnamesini Baro Başkanı Aynur’un elinden aldı

Bilecik'te stajını tamamlayan genç avukat, ruhsatnamesini Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur'un elinden aldı.

Bilecik Barosu'nda düzenlenen törene, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, yönetim kurulu üyeleri ve Bilecik Barosuna kayıtlı avukatlar katıldı. Mutluluğu yüzünden okunan genç avukat Mert Söğüt, kendisini için özel bir gün olduğunu belirterek, hep bu günü beklediğini söyledi.

Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur ise, avukatların ve genç avukatın ailesinin katılımıyla bir ruhsatname vermekten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Genç arkadaşım meslektaşım Mert Söğüt'ün bu mutlu gününde hep birlikte olduk. Ruhsatnamesini vererek avukatlık cübbesini giydi. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA