Genç bankacı, intihar etti
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bankada çalışan Latif G. (30), oturduğu binanın 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bankada çalışan Latif G. (30), oturduğu binanın 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Hüseyin Çelen Sitesi B Blokta meydana geldi. 4 yıllık evli bir çocuk babası Latif G., iddiaya göre oturduğu 5 katlı apartmanın çatısından atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Latif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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DHA
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