Genc Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genc Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Genc Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Genc Berisha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.