Genç bir kadına toplu tecavüz eden ve müebbet hapis cezasına çarptırılan 11 erkek serbest bırakıldı! Tecavüze uğrayan kadın: "Bana yaşama hakkımı verin"

2002 yılında, Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yaşayan Bilkis Bano, o dönemde eyalette üç gün boyunca süren protesto ve çatışmalar sırasında hamileyken aynı gün içinde yıllardır tanıdığı 11 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı. Tecavüzcüleri, Bano'nun 3 yaşındaki kız çocuğunu da öldürdü. Olay sonrası yargılandıktan sonra müebbet hapis cezası alan suçlular, 15 Ağustos'ta çıktıkları duruşmada serbest bırakıldı. Hayatının en büyük travmasını yaşatan suçluların serbest bırakılması dolayısıyla hayal kırıklığına uğrayan Bilkis Bano, “Bu hatayı düzeltin, bana korku içinde olmadan yaşama hakkımı verin” dedi.

"LÜTFEN BU YANLIŞTAN DÖNÜN"

Hayal kırıklığına uğratan kararın açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bilkis Bano, “Gujarat yönetimine sesleniyorum. Lütfen bu yanlıştan dönün. Bana, huzur içinde, korku olmadan yaşama hakkımı geri verin. Ailem ve benim güvende olmamızı sağlayın” ifadelerine yer verdi.