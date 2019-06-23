Genç çift düğüne giderken kaza yapıp hastanelik oldu

Denizli'de gelin ve damadın içinde bulduğu gelin arabası kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada gelin, damat ve otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi, Akkonak Mahallesi, Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus E.E. idaresindeki 20 AKE 66 plakalı düğün için süslenen otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik panosuna, ardından direğine çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobilde bulunan, dünya evine girmeye hazırlanan Mediha ve Mustafa İ. ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri en mutlu günlerinde kaza şoku yaşayan gelin ile damada ve otomobil sürücüsüne müdahale etti. Yaralılar ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA