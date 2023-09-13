Genç çift, hayatlarının en unutulmaz molasını verdi

Geçtiğimiz günlerde evlenen ve tatile giderken kahve molası verdikleri akaryakıt istasyonunda, içerisinde yaklaşık 400 bin TL değerindeki düğün takılarının ve cüzdanlarının bulunduğu çantayı unutan genç çift, istasyon görevlisinin dikkati...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Genç çift, hayatlarının en unutulmaz molasını verdi

Geçtiğimiz günlerde evlenen ve tatile giderken kahve molası verdikleri akaryakıt istasyonunda, içerisinde yaklaşık 400 bin TL değerindeki düğün takılarının ve cüzdanlarının bulunduğu çantayı unutan genç çift, istasyon görevlisinin dikkati sayesinde bulunan altınlarına kavuşurken, "Hayatımızın en unutulmaz molası" yorumunu yaptılar.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Bursa'da düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştiren Haydar ve Yasemin Bayer çifti, tatil için Muğla'nın Marmaris ilçesini seçti. Kendilerinden kısa bir süre önce evlenen damat Haydar Bayer'in kuzeni ve kuzeninin eşi ile birlikte yola çıkan genç çift, Aydın-Muğla karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda kahve molası verdi. Damat Bayer istasyonun market kısmından kahve aldığı sırada içerisinde yaklaşık 400 bin TL değerindeki düğün takılarının ve cüzdanlarının bulunduğu çantayı kahve makinesinin yanında unuttu. Kahvelerini yudumladıktan sonra yollarına devam eden çiftin unuttuğu çantayı istasyonda 11 yıldır pompa görevlisi olarak çalışan 51 yaşındaki Mehmet Yiğit buldu. Çantanın içerisinde yüklü miktarda altın bulunduğunu fark eden Yiğit, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri çantanın sahibine ulaştı. Marmaris'e varmak üzereyken aldıkları telefon ile şok olan genç çift istasyona geri dönerek altın dolu çantalarını polis ekiplerinden teslim aldı. Genç çift, pompa görevlisi Yiğit'e dikkatli ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür edip, kendisini ödüllendirerek günün anısına selfie çekti.

"Telefon şakası sandık"

Polis ekipleri kendilerini aradıklarında çok şaşırdıklarını ve arkadaşlarının kendilerine telefon şakası yaptığını düşündüklerini ifade eden Haydar Bayer'in kuzeni 26 yaşındaki Halil Özçelebi, "Kuzenimle yakın tarihlerde evlendik. Biz 1 hafta onlar da 2 günlük evliler. Birlikte Marmaris'e tatile gitmek için yola çıktık. Burada da bir kahve içmek için mola verdik. Kahvelerimizi aldıktan sonra istasyondan ayrıldık. Aradan bir saat geçtikten sonra kuzenimin telefonu çaldı. "Neredesiniz? Yanınızda kim var" diye sorular sorulunca biz önce telefon şakası sandık. Sonra çanta sorulunca donup kaldık. Baktık ki çanta yok. Takılar akaryakıt istasyonunda kalmış. Sonrasında geri döndük ve çantalarını eksiksiz şekilde teslim aldılar. Abimiz gerçekten dürüst bir insanmış hemen polisi aramış. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu zamanda dürüst insan bulmak çok zor"

Akaryakıt istasyonu görevlisinin dikkati sayesinde çantasına kavuşan 33 yaşındaki damat Haydar Bayer ise, "Yolculuk sırasında çok sıcaklamış ve yorulmuştuk. Akaryakıt istasyonundan kahve almak için girdik. Çantayı kahve makinesinin önüne bıraktım. İçeride biraz dolaştık ve serinledik. Hesap ödemeye geldiğimizde bir anlık dalgınlıkla çantayı arabada unuttuğumu sanıp ödeyemedim. Hesabı kuzenim ödedi. Ama çanta akaryakıt istasyonunda kalmış. Bulan abimize teşekkür ediyorum. Bu zamanda dürüst insan bulmak çok zor" dedi.

"Hayatımız boyunca bugünü unutmayacağız"

Polis ekipleri kendilerini aradıklarında çok şaşırdıklarını ve paniklediklerini ifade eden 30 yaşındaki gelin Yasemin Bayer, "Hayatımızın en unutulmaz molası oldu. Evlilik cüzdanını özellikle hep yanında taşıyordu hatta sürekli bunun lafını yapıyorduk. Eşim çantayı akaryakıt istasyonunda unutmuş. Keşke çantasını taşısaydı da evlilik cüzdanımız kalsaydı" diyerek kahkahaya boğuldu.

"Bugüne kadar bulduğumuz maddi değeri en yüksek eşya oldu"

Uzun yıllardır akaryakıt istasyonunda çalıştığını ve bugüne kadar nadiren de olsa istasyonda değerli eşya unutulduğunu ancak bulduğu son çantanın maddi değeri en yüksek çanta olduğunu söyleyen pompa görevlisi Mehmet Yiğit ise, "11 yıldır burada çalışıyorum. Bugün gene rutin işimizi yaparken kahve makinesinin olduğu yerde bir çanta olduğunu fark ettim. Unutulmuş olduğunu düşünerek sahibine ulaşmak adına içerisini açtım. İçerisinde yüklü miktarda altın ve cüzdan vardı. Burada bu tür şeyler arada sırada oluyor, müşterilerimiz kıymetli eşyalarını unutabiliyorlar. Şimdiye kadar unutulanların arasında en çok çantanın içerisindeki maddi anlamda en fazla olandı. Hemen her zaman bulduğumuz eşyalarda olduğu gibi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Polis ekipleri geldi. Ekipler sağ olsunlar hemen geldiler ve içerisindeki bilgilerden şahıslara ulaştılar. Onlar da geldi ve çantalarını teslim aldı. Yeni evlilermiş, zararları olmadan teslim edilmesi beni de çok mutlu etti" diye konuştu.

Genç çift pompa görevlisi Yiğit'e dikkatli ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür edip, kendisini ödüllendirerek tekrar Marmaris'in yolunu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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